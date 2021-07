Homem é preso suspeito de estuprar criança e adolescente em Maracanaú

A Polícia Civil divulgou na quarta-feira (21) a prisão de um homem de 34 anos suspeito de estuprar uma criança de dez anos e uma adolescente de 13 em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura aconteceu na terça-feira (20).

De acordo com a instituição, ele - que não terá o nome revelado para não expor as vítimas - é ex-padrasto da mais velha, que era abusada sexualmente desde a infância.

Segundo as investigações, o suspeito aproveitava que a adolescente estava com a criança mais nova para cometer o crime com as duas vítimas.

As mães das meninas procuraram a Polícia Civil em julho deste ano, e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maracanaú iniciou as apurações sobre o caso, com o objetivo de prender o homem.

Conforme os policiais civis, o alvo, que até então não tinha antecedentes criminais, estuprava a enteada, uma adolescente de 13 anos, e também de uma colega dela, uma criança de dez anos.

Prisão preventiva

Também de acordo com as diligências, a adolescente era abusada sexualmente desde os oito anos. Com isso, as autoridades representaram pela prisão preventiva pelo crime de estupro de vúlnerável, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Depois da captura, ele foi conduzido à sede da especializada de Maracanaú, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.