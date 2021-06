Assalto em frente ao Centro de Eventos causa correria durante vacinação; veja vídeo

Um assalto em frente ao Centro de Eventos, ponto de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, gerou correria no local na tarde desta quarta-feira (2). A ocorrência assustou os profissionais da Educação que esperavam a aplicação da vacina e fez com que pessoas saíssem de seus lugares na fila.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma mulher foi ameaçada na calçada do local por um suspeito com uma faca e teve seus pertences levados. Ela pediu socorro aos guardas municipais que trabalham no Centro de Eventos.

VEJA VÍDEO:

O suspeito foi localizado e preso pelos agentes de segurança logo após o crime. Os pertences da vítima foram recuperados, e o homem foi encaminhado ao 4º Distrito Policial (DP), no bairro Pio XII.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ocorrência não prejudicou o andamento da vacinação, que "seguiu conforme o previso".

Susto

A professora Vitória Hazaram, 28, estava no Salão Jericoacoara aguardado sua vez para receber a primeira dose da vacina, quando escutou uma "gritaria" vinda de outros salões. Ela gravou um vídeo que mostra pessoas correndo até a saída do Centro de Eventos.

"Estava todo mundo sentado quando ouvimos o barulho, e aí começou uma correria. Era muita gente correndo ao mesmo tempo. Enfermeiras deixaram seus postos. Eu só via cadeira caindo e as pessoas desesperadas", relata a docente da rede estadual de ensino ao Diário do Nordeste.

Vitória comenta que presenciou algumas pessoas passando mal com o susto e outras indo embora. "Depois de um tempo a gente conseguiu voltar para os nossos lugares e graças a Deus me vacinei", diz a professora.