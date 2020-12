Após ingerir bebida alcóolica, motorista colide em carro da Guarda Municipal de Fortaleza

Um homem foi preso após dirigir embriagado e colidir com dois carros na manhã da última sexta-feira (25), na Barra do Ceará. Um dos carros atingidos pertencia a Guarda Municipal. Dentro do veículo do motorista preso também foi encontrada uma quantidade de maconha.

O motorista trafegava em alta velocidade na Presidente Castelo Branco quando perdeu o controle da direção e colidiu com dois automóveis que estavam estacionados em frente a uma torre da Célula de Segurança da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), conforme a Polícia Militar. Não havia ninguém dentro dos veículos no momento do acidente.

Após a colisão, o homem foi detido e levado para uma delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.