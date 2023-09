Após dias desaparecido, funcionário de museu é encontrado morto em Fortaleza

Desaparecido desde a última quinta-feira (21), foi confirmada, neste sábado (23), a morte de Erick da Silva Santos, de 29 anos. A informação foi confirmada por familiares, que fizeram a identificação do corpo na Perícia Forense do Ceará (Pefoce). A causa da morte ainda não foi confirmada.

A última vez em que Erick havia sido visto foi na saída do trabalho na quinta-feira. Ele era funcionário do Museu da Imagem e do Som, equipamento cultural localizado na Praia de Iracema.

Assuntos relacionados

Na sexta-feira (24), colegas informaram que ele não havia comparecido ao local de trabalho e uma vizinha também informou a família do desaparecimento.

O boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado pelo tio paterno de Erick na tarde deste sábado. Nas redes sociais, também houve uma mobilização na busca por ele.

O Diário do Nordeste pediu informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE). A matéria será atualizada quando houver resposta.

Mais cedo, a Polícia Civil havia informado que a investigação sobre o desaparecimento estava a cargo da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Foram realizadas diligências com o intuito de localizar a vítima.