Após crimes contra 3 mil mulheres, técnico de informática é indiciado no Ceará

Um técnico de informática, identificado como Matheus Fernandes Alves, de 27 anos, foi indiciado por ações criminosas contra cerca de 3 mil vítimas, todas mulheres.

As investigações relacionadas ao inquérito, coordenadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foram encerradas na última segunda-feira (30).

O suspeito, que praticava a ação criminosa de forma virtual, foi indiciado pelos crimes de extorsão, ameaça, estelionato, pirataria, tentativa de extorsão, tentativa de estupro virtual, estupro virtual consumado e uso de documento alheio.

Investigações

As investigações desenvolvidas pela Delegacia Regional de Quixadá em conjunto com o 5º Distrito Policial concluíram que Matheus fez vítimas em vários estados do Brasil.

Os investigadores descobriram que o homem realizava os crimes logado em celulares de clientes e familiares, nos quais ele estaria realizando consertos. Na posse dos aparelhos, ele trocava os chips para não ser rastreado.

Legenda: Trecho de conversa do técnico com uma das vítimas. Foto: Divulgação/PC-CE

Após o primeiro contato, o homem começava a cobrar uma quantia em dinheiro para não expor fotos e conversas íntimas das vítimas. Algumas mulheres pagaram mensalidades para que as imagens não fossem divulgadas nas redes.

O homem, que até então não possuía antecedentes criminais, teve mandado de prisão cumprido no último dia 8 de abril, em Fortaleza.

Detalhes do modus operandi

O técnico também ficava online em diversos dispositivos gratuitos de internet ou pelo residencial wi-fi dos clientes, dificultando a localização exata de onde ele praticava os crimes. Foi identificado ainda que o homem possuía mais de 30 perfis falsos nas redes sociais.

Com isso, após a conclusão do inquérito policial e seu indiciamento, o documento foi enviado ao Poder Judiciário.