Advogado é preso em flagrante por tráfico de drogas em presídio da Grande Fortaleza

Um advogado foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (3), na Unidade Prisional Itaitinga IV, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP-CE), Josimar Freire Nascimento tentou entregar 7 gramas de maconha ao seu cliente, o interno Luis Hernando Cabral Brito, no atendimento do parlatório.

O detento pertence a uma facção de origem cearense e estava sendo monitorado por agentes da Coordenadoria de Inteligência - COINT-SAP. O interno possui antecedentes criminais por tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Penal efetuou a prisão em flagrante do advogado, que foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde foi autuado e permanecerá detido. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.