Adolescentes são levados ao hospital após comerem baratas envenenadas em Centro Socioeducativo

Dois adolescentes em conflito com a lei precisaram ser levados ao hospital após comerem baratas envenenadas e vomitarem sangue, no Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, no bairro Ancuri, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (28).

Segundo o juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, um grupo de adolescentes estava fazendo uma espécie de jogo de apostas, e dois jovens que perderam tiveram que comer baratas. Entretanto, os insetos estavam envenenados, em razão de uma dedetização que ocorreu no local, nesta semana.

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), em nota, confirmou que dois adolescentes precisaram receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados para o hospital, mas negou a ligação com a dedetização.

"Os adolescentes foram medicados e retornaram para o Centro que continua com a rotina normal estabelecida. Não foi identificada vinculação da questão de saúde com a dedetização da unidade", completa a Pasta.

