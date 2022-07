Adolescente e jovem são mortos, e homem é baleado em Tianguá

Um duplo homicídio vitimou um adolescente de 17 anos e um jovem de 21 em Tianguá, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (6). Uma terceira vítima, um homem de 24 anos, foi baleada e socorrida a uma unidade hospitalar da região. O crime teria ocorrido em um Lava Jato na localidade Sítio Pitanga.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), os autores do crime ainda não foram identificados. A Delegacia Regional de Tianguá investigará os fatos para localizar os suspeitos e saber a motivação.

Segundo a pasta, o jovem de 21 anos que foi morto tem passagem policial por ameaça, dano e violação de domicílio no âmbito do contexto de violência doméstica. Não há informações sobre as outras vítimas.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados ao local e fizeram os primeiros levantamentos.