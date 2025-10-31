Diário do Nordeste
Serviços

Veja oito dicas antes de decidir fazer uma reforma em casa

Montar um cronograma, aceitar os atrasos, proteger os móveis: confira orientações que podem ser muito úteis para evitar problemas na realização dos trabalhos.

Redação 18 de Setembro de 2020

Serviços

Constelação familiar: método terapêutico traz à luz questões que estavam no inconsciente

Conheça mais sobre essa prática e seus benefícios, prática adotada inclusive no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.

Redação 05 de Maio de 2020

Serviços

Shiatsu trabalha energia do corpo

Conheça mais detalhes sobre essa técnica milenar e dicas para escolher um bom profissional.

Redação 27 de Abril de 2020

Serviços

Barbearia vai além do corte de cabelo

Veja dicas para escolher um serviço que ofereça qualidade, boa estrutura e praticidade.

Redação 20 de Abril de 2020

Serviços

Manutenção de jardins requer zelo e serviço de qualidade

Saiba os cuidados necessários na hora de contratar o profissional que vai cuidar do espaço verde de sua casa ou empresa.

Redação 13 de Abril de 2020

Serviços

Serviços hidráulicos: cuidados ao contratar

Veja dicas para não ter problemas maiores com o sistema hidráulico da casa ou do apartamento.

Redação 06 de Abril de 2020

Serviços

Aplicativos maliciosos ameaçam dados dos usuários

Especialista dá dicas de como se defender de apps feitos por hackers.

Redação 30 de Março de 2020

Serviços

Contratação de eletricista exige precauções

Para lidar com os problemas elétricos em casa, o melhor a fazer é contar com os serviços de um profissional.

Redação 23 de Março de 2020

Serviços

Planejamento alimentar ajuda no emagrecimento

Serviço prestado por nutricionistas visa perda de peso e qualidade de vida, de acordo com as necessidades individuais.

Redação 16 de Março de 2020

Serviços

Viajar sozinho impulsiona o mercado turístico

Veja dicas de como planejar e contratar esse serviço, feito para quem não quer os tradicionais roteiros em grupo.

Giuliano Villa Nova 09 de Março de 2020
