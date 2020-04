Barbearia vai além do corte de cabelo

Nos últimos anos, tem aumentado muito a quantidade de barbearias no mercado. Isso se deve em parte pelo incentivo ao empreendedorismo e em parte pelo aquecimento do setor de beleza masculina no País. Assim, aproveitando que os homens estão cada vez preocupados em cuidar da própria aparência, esses estabelecimentos têm se especializado em oferecer um serviço de qualidade, com infraestrutura variada e facilidades para os clientes. Já que as ofertas são tão vastas, como escolher a melhor barbearia?

É importante diferenciar o local que melhor atenda as suas expectativas, porque já passou o tempo em que a barbearia era escolhida em razão da proximidade com a casa do cliente. Muitas vezes essa conveniência pela proximidade não deixava o consumidor plenamente satisfeito com o resultado.

Hoje em dia, os consumidores estão mais exigentes – afinal, sabem valorizar em que e onde investem seu dinheiro – e não basta estar no mesmo bairro para a barbearia ser procurada: é preciso ter diferenciais que fidelizem a clientela.

Antes de optar por um estabelecimento A ou B, faça uma visita ao local. Foto: Banco de Imagens

Veja alguns aspectos para escolher a melhor barbearia e cuidar bem da sua aparência.

Ambiente

Atualmente, a barbearia também é um local para encontrar amigos e bater um papo. Não por acaso, hoje se investe muito mais no espaço da barbearia e na sua decoração, além da qualidade dos profissionais, é claro, do que antigamente, quando não se pensava nessa proposta de oferecer uma experiência mais ampla para os clientes.

Profissionais

Esse evidentemente é um dos pontos que mais pesam na hora de escolher a barbearia da sua preferência. Ter profissionais qualificados pressupõe que eles não só tenham conhecimento prévio certificado, mas que façam cursos de atualização com frequência, que estejam atentos às novidades do mercado, que saibam instruir o cliente sobre os melhores produtos e atendam de maneira cordial.

Agendamentos

Opte por um estabelecimento que ofereça horários flexíveis. Afinal, há dias em que o cliente precisa do serviço de barbearia, mas não quer colocar a mão no telefone para agendar o atendimento. Assim, as lojas mais antenadas já dispõem de atendimento automatizado (pelo WhatsApp ou Instagram) para facilitar agendamentos – que devem ser rigorosamente pontuais.

Serviços

Os estabelecimentos comerciais que realmente funcionam são os que foram padronizados – o que não significa impessoalidade, pelo contrário; um serviço padronizado é garantia de qualidade, ou seja, não importa o profissional que o atenda, você vai sair do local plenamente satisfeito. Além disso, um atendimento padronizado é sinal de que os profissionais são muito bem treinados para realizarem suas funções.

Vantagens

Ir a uma barbearia que oferece muito mais do que apenas um corte de cabelo faz toda a diferença e traz a sensação de que você não está pagando apenas pelo serviço, pois vai receber de volta mais do que isso. Música ambiente, água, chás, refrigerante, cafés e até uma cervejinha gelada... tudo conta para fidelizar o cliente. Os locais mais estruturados podem oferecer passatempos, como sinuca, videogame, livros ou apenas um espaço para relaxar, enquanto aguarda o atendimento.

Saiba mais

Sondagens

Sondagem Antes de optar por um estabelecimento A ou B, faça uma visita ao local. Verifique os detalhes da ambientação – que revelam um cuidado do proprietário com o negócio –, procure saber sobre os procedimentos de higienização dos equipamentos, se os profissionais da loja são especializados em estética masculina (barba e cabelo). Vale seguir recomendações de amigos e familiares: se eles se sentiram bem lá ou foram bem atendidos, certamente se sentem seguros em recomendar o estabelecimento para outras pessoas.

Observe também a qualidade do atendimento: uma loja com muitos barbeiros em pé, esperando por clientes, está dessa maneira por alguma razão. E finalmente, verifique um horário em que o movimento seja mais tranquilo. Isso porque um corte de cabelos bem feito exige cuidado e paciência; em horários muito cheios, os barbeiros podem acabar acelerando o serviço sem perceber.