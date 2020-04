Manutenção de jardins requer zelo e serviço de qualidade

Um jardim bem cuidado, cheio de plantas e flores para alegrar o dia agrada qualquer pessoa e pode ser um fator de valorização dos imóveis. Afinal, todo mundo aprecia um local agradável, convidativo para as crianças brincarem, receber os amigos, ter momentos de lazer, enfim, tornar a casa mais bonita e radiante. Em condomínios residenciais, por exemplo, os jardins trazem a sensação de acolhimento e funcionam como um verdadeiro cartão de visitas.

Ter um cantinho verde traz vantagens inclusive para as empresas, pois ajuda no convívio dos funcionários e nas pequenas pausas na rotina de atividades.

Porém, tudo isso dá trabalho e nem todas as pessoas têm disposição e habilidade para a jardinagem. Dessa forma, contratar uma empresa ou um profissional especializado é a melhor alternativa.

O jardineiro pode realizar diferentes tipos de serviços, o que altera os valores que ele cobrará por mês ou a cada trabalho. Foto: Banco de Imagens

Veja alguns cuidados na hora de terceirizar os cuidados com o seu jardim.

Mão de obra

O jardineiro pode realizar diferentes tipos de serviços, o que altera os valores que ele cobrará por mês ou a cada trabalho específico realizado. Entre as possibilidades de tarefas a serem contratadas estão: plantação de arbustos, árvores e flores; restauração ou construção de jardins; renovação de solos e controle de pragas; fertilização de terrenos; podas e cortes de arbustos; limpeza de terrenos e varandas; arranjo de canteiros e floreiras.

Dimensões

O tamanho do jardim vai determinar a quantia necessária para a sua manutenção. Grandes gramados evidentemente vão custar mais caro do que pequenos espaços verdes, com apenas algumas plantas, por exemplo. Também conta para o valor do serviço a ser feito o tipo de vegetação. Algumas plantas exigem pouca manutenção; outras, necessitam de poda regular e controle de pragas. Caso haja árvores de grande porte, o preço pode subir, por exigir maquinário específico e maior esforço do profissional.

Referências

Para contratar um bom profissional, verifique as avaliações no site e/ou redes sociais e quais as observações feitas por outros usuários, identificando se o perfil atende suas expectativas. Pesquise os entendimentos de jardinagem, as qualificações, o tempo médio de serviço e quanto ele cobra por hora, dia ou mês. Também é importante investigar quais são seus métodos específicos de trabalho.

Empresa

Se a opção for por contratar uma empresa especializada, analise se ela age conforme a lei e se prioriza seus serviços. É fundamental que o estabelecimento tenha CNPJ, endereço fixo, formas de contato e, se possível, presença na internet (sites, blogs, redes sociais etc.). Todos esses fatores evidenciam o cuidado do proprietário com o negócio e sua reputação perante o mercado. E em todos os casos, tenha muito cuidado na hora de assinar o contrato.

Saiba mais

Dicas

Para contratar o profissional ideal, é indicado que se preste atenção em alguns detalhes:

. Saiba exatamente qual será sua demanda;

. Procure por dicas na internet sobre o serviço;

. Veja se o profissional tem experiência;

. Peça referência de trabalhos parecidos;

. Converse com um especialista;

. Estipule um contrato de trabalho;

. Se possível, acompanhe o passo a passo do trabalho: se houver algum problema, fica mais fácil corrigir do que depois de tudo pronto.