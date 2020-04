Serviços hidráulicos: cuidados ao contratar

Um problema hidráulico da residência ou do apartamento pode causar uma grande dor de cabeça. Esse tipo de ocorrência é quase sempre urgente, mas mesmo na pressa de conter um cano furado, por exemplo, é necessário pensar bem na hora de escolher um encanador – e, de preferência, já ter referências do trabalho deste profissional.

O cuidado em escolher profissionais capacitados e responsáveis é fundamental para não cair em golpes de pessoas ou empresas que querem aumentar o preço do serviço indevidamente e, principalmente, para que não apareçam outros problemas.

O reparo no sistema hidráulico vai além de apenas consertar um cano quebrado. Resolver entupimentos, detectar vazamentos corretamente e, em alguns casos, até fazer inspeções são ações esperadas de um verdadeiro profissional.

Ao escolher uma empresa ou um profissional, procure por referências; além disso, repare se eles mantêm ferramentas e equipamentos atualizados e em bom estado – é mais um sinal da qualidade do serviço prestado.

O profissional devidamente capacitado sabe justificar o valor que está cobrando. Foto: Banco de Imagens

Confira outras dicas relevantes na hora de contratar um serviço de encanador:

Pesquisa

O primeiro passo na hora de escolher um encanador é começar a busca por nomes com experiência. Isso pode ser feito por meio de indicações, em sites, jornais ou mesmo no boca-boca. De uma maneira ou de outra, é bom sempre contar com um profissional recomendado, que já teve a qualidade do seu trabalho verificado.

Preço

O preço nem sempre deve ser o fator mais importante na hora da contratação. Um orçamento mais baixo pelo serviço ajuda na decisão, mas em hidráulica, o ditado “o barato pode sair caro” é muito válido. Muitas vezes, o profissional cobra mais barato para economizar em algo importante, como materiais ou ferramentas. O profissional devidamente capacitado sabe justificar o valor que está cobrando, considerando a extensão do problema e a qualidade dos materiais envolvidos.

Conhecimento

É importante que o morador saiba identificar e distinguir problemas de entupimento, infiltração e vazamento. Esse conhecimento prévio contribui para a comunicação com o profissional e agiliza o reparo. Outro detalhe é ter o mínimo de conhecimento sobre os materiais utilizados no sistema hidráulico da sua casa ou apartamento. Existem diversos tipos de tubulação, como PVC, cobre e PPR.

Manutenção

Outra ação importante é a chamada manutenção preventiva. Mesmo quando não há danos aparentes no sistema hidráulico, ela ajuda a detectar possíveis falhas para que sejam corrigidas antes de se agravarem. As manutenções periódicas – que incluem vistoria, pequenos reparos, troca de componentes, correção de vazamentos etc. – identificam eventuais falhas que possam trazer problemas mais graves no futuro. De acordo com especialistas, o tempo médio de manutenção do sistema costuma variar entre 10 e 15 anos.

Saiba mais

. Um fator determinante para a contratação de serviços hidráulicos é saber se a empresa ou o profissional oferece atendimento 24h. Afinal, você não pode ficar com um cano furado por várias horas até o início do horário comercial;

. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as manutenções preventivas devem ser feitas anualmente, a fim de localizar e reparar os problemas que não podem ser negligenciados em uma instalação, sob o risco de causar acidentes;

. Se for preciso fazer uma reforma hidráulica e a instalação é muito antiga, substitua a tubulação de ferro pela de PVC, principalmente se já houver ferrugem na água;

. Quando for comprar tubos e conexões, escolha peças do mesmo fabricante. Isso evita folga entre as peças e encaixes mal feitos ou incompatíveis. Todos os fabricantes devem oferecer a garantia das peças;

. Nunca jogue papel e pequenos objetos dentro de vasos sanitários, pias e ralos. Essa é uma medida muito simples, porém eficaz para garantir a durabilidade do sistema.