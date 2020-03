Viajar sozinho impulsiona o mercado turístico

Quantas vezes você já perdeu a oportunidade de uma viagem agradável em razão da dificuldade de conciliar a agenda das pessoas que iriam junto? E em quantas ocasiões dos passeios em grupo já ocorreram divergências em relação ao roteiro ou a horários a seguir? Pensando nesses problemas e nas pessoas que preferem viajar sozinhas e fazer seu próprio planejamento do passeio, as agências de viagem têm ofertado com mais frequência o serviço de “single trips”, ou seja, para quem pretende viajar desacompanhado. Conforto, qualidade, segurança e experiências diferenciadas fazem parte desses pacotes, que estão aquecendo o mercado turístico.

“O segmento de viagem para pessoas sozinhas é bastante procurado porque ajuda os clientes a viajar sem depender de companhia e consequentemente realizar os seus sonhos”, explica Renata Guedes, proprietária da agência Single Trips, que decidiu abrir a empresa após sentir na pele a dificuldade de viajar sozinha: após terminar um relacionamento, ela percebeu que não havia agências especializadas nesse tipo de roteiro. “Escolhemos sempre a melhor época para visitar cada país, trabalhamos com grupos pequenos, principalmente porque queremos dar atenção a cada um dos ‘singles’ com bastante exclusividade”, descreve.

Outra vantagem das agências que trabalham com viagens individuais é ofertar roteiros que fogem dos tradicionais, impostos pela maioria das empresas – frequentemente destinados a famílias, sem pensar nas reais necessidades dos clientes. “As agências tradicionais trabalham com grupos grandes, o que torna genérico o atendimento ao cliente e gera uma dificuldade na organização”, observa Renata Guedes, da Single Trips.

A seguir, confira uma entrevista com a empresária, que traz mais dicas para quem deseja fazer uma viagem sozinho e os cuidados ao contratar esse serviço.

Diário do Nordeste: Por que o serviço de viagens para pessoas sozinhas é tão procurado?

Renata Guedes: Quando pensamos em viajar, a primeira coisa que vem na cabeça é convidar alguém para ir junto. Mas são tantas dificuldades que na maioria das vezes deixamos de fazer uma viagem dos sonhos por falta de companhia. O segmento de viagem para pessoas sozinhas é bastante procurado porque ajuda as pessoas a passearem sem depender de companhia e consequentemente realizarem os seus sonhos. Elas viajam com um grupo de pessoas com a mesma proposta, diferente de agências tradicionais que não segmentam o grupo, aquele indivíduo que está sozinho se sente deslocado no meio de famílias e casais.

Esse segmento apresenta crescimento dentro do mercado?

Podemos afirmar que o segmento apresenta um grande crescimento porque se diferencia muito das agências tradicionais. Agências de viagem vêm perdendo demanda devido à internet oferecer diversos recursos para as pessoas organizarem suas viagens por conta própria. A proposta da Single Trips é proporcionar liberdade, segurança e companhia para os clientes viajarem sem depender de outra pessoa, com a certeza de que vão se integrar com o grupo e que irão fazer novas amizades.

Para quem pretende contratar uma viagem sozinho, que tipo de cuidados são necessários?

Ter uma indicação é muito importante. Outro ponto é que a empresa tenha uma boa avaliação em sites, que seja transparente na divulgação das viagens e das informações necessárias. Depois dessa pesquisa, é importante que o atendimento pessoal ou por mensagens e telefonemas seja atencioso e gentil. Comentários de pessoas que já viajaram com a agência são importantes. A localização do hotel, a proximidade com transporte público, que ofereça estrutura de segurança. E que passe todas as orientações, como chips para celular, informações sobre a moeda local, os custos básicos de alimentação etc.

O segmento de viagens sozinho apresenta alguma particularidade em relação ao de viagens convencionais/ em grupo?

O principal diferencial é a proposta de fazer novas amizades, todos do grupo chegam sozinhos e a integração entre os participantes ocorre de forma natural. As agências tradicionais trabalham com grupos grandes, o que torna genérico o atendimento ao cliente e gera dificuldade na organização. Os grupos com famílias e casais buscam aproveitar a viagem entre eles. Trabalhamos com grupos pequenos para oferecer um atendimento personalizado, com muito mais conforto e segurança.

Quais destinos são os mais procurados por pessoas que viajam sozinhas?

São roteiros internacionais exóticos e de difícil logística, como Indochina, Índia, Indonésia, Tailândia e África. E há os internacionais que exigem maior segurança, como Egito, Marrocos, Israel e viagens de ecoturismo, como para a Amazônia, o Pantanal e as Chapadas.

Quais são os diferenciais da Single Trips, em relação a outras empresas de viagem?

Escolhemos sempre a melhor época para visitar cada país, trabalhamos com grupos pequenos, principalmente porque queremos dar atenção a cada um dos ‘singles’ com bastante exclusividade. Nosso grupo sempre conta com um concierge bilíngue que acompanha os singles constantemente durante a viagem. Outras empresas turísticas comercializam pacotes terceirizados, nós contratamos direto na fonte, gerando um retorno muito mais interessante para o investimento de nossos clientes. E realizamos passeios de um dia e eventos temáticos.