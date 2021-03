Veja lista de integrantes do Governo Federal e de políticos do CE vacinados contra Covid-19

A vacinação contra a Covid-19, que já foi colocada em xeque por uma parte da classe política brasileira, principalmente no início da pandemia, hoje é defendida como saída para a crise sanitária. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), começou a mudar o discurso, colocando-se a favor da vacina, e seus auxiliares no Governo têm adotado a mesma postura.

Veja a lista de integrantes do primeiro escalão do Governo Federal que foram vacinados:

Augusto Heleno

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, de 73 anos, foi o primeiro integrante do primeiro escalão do Governo Federal a ser vacinado contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose do imunizante no último dia 18 de março.

"Hoje recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Governo Federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros. É uma ação voluntária. Foi a minha escolha", afirmou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Paulo Guedes

Aos 71 anos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se vacinou contra a Covid-19, no último sábado (27), em Brasília, onde recebeu a primeira dose da Coronavac. Guedes foi o segundo ministro a receber a imunização.

"Nós temos que vacinar todos os brasileiros", enfatizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à emissora CNN Brasil.

Veja a lista dos políticos cearenses que foram vacinados contra a Covid-19 até o momento:

Tasso Jereissati (PSDB)

Aos 72 anos, o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no último dia 25 de março, em Fortaleza.

"A vacina significa que não devemos desanimar, que podemos confiar na ciência e que vamos atravessar esse momento difícil. Espero que todos os brasileiros sejam vacinados o quanto antes", afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB) em suas redes sociais

Eunício Oliveira

Aos 68 anos, o ex-senador cearense Eunício Oliveira (MDB), se vacinou contra a Covid-19, no último sábado (27), em Goiás.

"Vacinado! Um sentimento de muita gratidão e de fé nos dias melhores que virão. Quem acredita em Deus e na Ciência, toma a vacina! Vacina para todos já", exclamou o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) nas suas redes sociais

Chico Lopes

Aos 82 anos, o ex-deputado federal cearense, Chico Lopes (PCdoB), foi vacinado contra a Covid-19, em Fortaleza, no último dia 14 de março.

"Imunizado! Hoje eu tive essa grande felicidade de ser vacinado contra esse vírus que levou tantas vidas. Em tempos sombrios de negacionismo, eu sempre vou está ao lado da ciência! Viva o SUS", celebrou o ex-deputado federal Chico Lopes (PCdoB), em suas redes sociais

Quero receber conteúdos exclusivos sobre política