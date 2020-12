Câmara aprova orçamento de R$ 9,1 bilhões para Prefeitura de Fortaleza em 2021

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quarta-feira (16), o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 para a Prefeitura de Fortaleza. A medida fixa as receitas e despesas da Capital em R$ 9,1 bilhões, com base em uma estimativa de arrecadação no ano.

Os maiores gastos devem ser com a Saúde, R$ 2,7 bilhões; Educação, R$ 1,9 bilhão; Previdência Social, R$ 1 bilhão; Administração Pública, R$ 815 milhões; e Urbanismo, R$ 802 milhões.

Ao todo, a LOA de 2021 recebeu 470 emendas na Comissão de Orçamento, das quais 412 foram aprovadas. De acordo com o relator da matéria, vereador Renan Colares (PDT), a maioria das emendas faziam apenas correções no texto e buscava alocar investimentos para bases eleitorais de vereadores.

"A maioria das emendas eram os parlamentares destinando algo para sua base, de infraestrutura, urbanismo, mobilidade", reforça o relator da matéria na Casa.

A LOA de 2021 da Prefeitura de Fortaleza foi aprovada em primeiro e segundo turno nesta quarta. A matéria deve ser votada em redação final na sessão de quinta (17).

Confira as maiores e menores despesas previstas para Fortaleza em 2021

Maiores despesas por área

- Saúde: R$ 2,7 bilhões (29,70%)

- Educação: R$ 1,9 bilhão (21,22%)

- Previdência Social: R$ 1 bilhão (11,72%)

- Administração: R$ 815 milhões (9,05%)

- Urbanismo: R$ 802 milhões (8,82%)

Menores despesas

- Comunicações: R$ 11 milhões (0,12%)

- Ciência e Tecnologia: R$ 10 milhões (0,11%)

- Trabalho: R$ 8,3 milhões (0,09%)

- Essencial à Justiça: R$ 834 mil (0,01%)

- Agricultura: R$ 216 mil (0,002%)