XP investimentos abre 100 vagas de estágio; veja como se candidatar

A XP investimentos anunciou, nesta segunda-feira (16), a abertura de 100 vagas de seu Programa de Estágio para diferentes áreas da empresa, com início no mês de agosto.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho, no site da empresa.

Podem se candidatar estudantes matriculados em curso de graduação com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024. É preciso ter disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio.

Eles podem residir em qualquer lugar do País, já que, segundo a empresa, as oportunidades de trabalho são remotas.

Conforme a XP, são valorizados candidatos com mente aberta, espírito empreendedor, sonho grande e foco no cliente, características alinhadas com os valores da empresa. As etapas de avaliação visam identificar pessoas "em busca de um cotidiano incomum, dinâmico e imprevisível."

As vagas são para trabalhar em diversas áreas, como Assessoria (B2B e B2C), Atendimento, Asset Management, Investment Banking e Back Office.

Benefícios

Além de uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio contarão com bolsa extra semestral, vale-refeição, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio-creche.

O estágio prevê, ainda, uma trilha de conteúdo de seis meses, com foco no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, segundo a XP.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira