Concurso IBGE divulga lista de aprovados para agentes e recenseadores

Candidatos ao concurso do IBGE já podem conferir a lista de aprovados nas provas objetivas, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). O certame visa atender o Censo Demográfico 2022, com cargos de agente censitário e recenseador.

O resultado final da seleção está previsto para o próximo dia 20 e assim que o resultado for publicado as convocações terão início, segundo informações do site folha dirigida.

A coleta para o Censo terá início em 77 dias, ou seja, a partir de 1º de agosto deste ano. Ao todo, o concurso IBGE oferece 206.891 vagas temporárias em todo o país.

As oportunidades oferecem remuneração mensal de R$ 1.700 para o agente supervisor e R$ 2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$ 458, os valores sobem para R$ 2.158 e R$ 2.558, respectivamente.

Salário para Recenseador

A remuneração do Recenseador tem variação, conforme a taxa fixada por unidades recenseadas, que são os domicílios urbanos e/ou rurais, além de:

tipo de questionário (básico ou amostra);

número de pessoas recenseadas;

registro no controle da coleta de dados.

O IBGE divulgou um simulador para que o candidato escolha uma cidade e veja a provável remuneração.

A jornada de trabalho será de, no mínimo, 25 horas semanais e no máximo 50 horas na semana. A duração do contrato será de até três meses, podendo ser prorrogado.