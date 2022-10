Veja concursos públicos e seleções com vagas abertas no Ceará; salários chegam a R$ 13 mil

O Ceará tem pelo menos oito concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (17). Há diversas vagas para níveis fundamental, médio e superior. As remunerações chegam a R$ 13.675,28.

Veja concursos abertos nesta segunda-feira (17)

Recenseador do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais uma rodada de seleção de recenseadores para o Ceará, com 635 vagas. As oportunidades estão distribuídas em 32 municípios e 14 áreas de Fortaleza.

As inscrições seguem até quarta-feira (19). De acordo com o órgão, os interessados devem procurar os postos de coleta correspondentes ao bairro em que pretendem atuar.

>>> Confira as vagas detalhadas

Câmara Municipal de Mombaça

O concurso da Câmara Municipal de Mombaça tem vagas para o seu quadro de funcionários. São 15 para posse imediata e 45 de cadastro de reserva.

Há seleção para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os cargos, estão auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Recepcionista, Almoraxife, Técnico de Informática etc.

As inscrições estão abertas até 4 de novembro, no site da Cetrede. As remunerações variam de R$ 1.212 a R$ 1.500, com carga-horária mensal de 200 horas.

>> Veja o edital completo

Câmara Municipal de Pindoretama

A Câmara Municipal de Pindoretama tem concurso aberto com 10 vagas e formação de cadastro de reserva. A remuneração é de um salário mínimo. Há vagas para Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria B, Recepcionista, Técnico de Controle Interno e Vigia.

A carga-horária é de 40h semanais. As inscrições estão abertas até 24 de outubro, no site do Instituto Consulpam. As vagas de nível fundamental têm taxa de inscrição de R$ 68; as de nível médio, R$ 117.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Pentecoste

A Prefeitura Municipal de Pentecoste abriu concurso para cargos efetivos na Guarda Municipal da cidade. As inscrições estão abertas até 7 de novembro, no site do IDIB, responsável pela realização do certame.

São 10 vagas de posse imediata e 30 para cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.212. É necessário ter ensino médio completo.

>> Veja o edital completo

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste está com inscrições abertas até quarta-feira (19) para cargo técnico de analista de sistemas. Ao todo, são seis vagas para preenchimento imediato, sendo cinco de ampla concorrência e uma reservada para candidatos negros.

O concurso também visa formação de cadastro reserva, com 200 oportunidades entre ampla concorrência, reservadas para candidatos negros e para pessoas com deficiência.

Conforme o edital, os selecionados terão uma remuneração inicial de R$ 6.269,76 durante contrato de experiência. Após o término desse contrato, com resultado satisfatório, o ocupante do cargo terá, além da remuneração inicial, uma remuneração adicional do exercício de função em comissão, na forma da regulamentação interna.

As inscrições ocorrem por meio do site da Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 100.

>> Veja o edital completo

Rede SARAH

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação está com edital aberto para os cargos de analista de laboratório - farmacêutico bioquímico/biomédico/biólogo, farmacêutico hospitalar e fisioterapeuta. As vagas são para diversas capitais e incluem Fortaleza.

As inscrições estão abertas até quarta-feira (19). Os salários variam entre R$ 10.256,45 para o cargo de fisioterapeuta e R$ 13.675,28 para analista de laboratório e farmacêutico hospitalar.

Em Fortaleza, há uma vaga para analista de laboratório, cinco para farmacêutico hospitalar e sete para fisioterapeuta. A taxa de inscrição é de R$ 120 para a vaga de fisioterapeuta e de R$ 140 para as demais.

Os interessados no certame podem se inscrever no site da Rede SARAH.

>> Veja o edital completo

Estágio no TRT

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7ª Região), no Ceará, abriu processo seletivo para estágio de nível superior. As inscrições estão abertas até as 12h de sexta-feira (21).

São vagas área administração de empresas, tecnologia da informação e ciências contábeis, todas com atuação em Fortaleza. A carga-horária é de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 863 e auxílio-transporte de R$ 3,60 por dia.

Para se inscrever, basta acessar o site do CIEE. A seleção será realizada por prova objetiva online.

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros

Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz. São 80 vagas para o ano letivo de 2023.

As inscrições seguem até sexta-feira (21). As vagas são para turmas do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. As inscrições acontecem pela internet.