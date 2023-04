Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (17)

O Ceará tem diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (17). Há oferta para diversas áreas, com salários de até R$ 9.631,84.

Guarda Municipal de Fortaleza

A Guarda Municipal de Fortaleza abriu concurso público com mil vagas. A seleção é para guarda municipal, com reserva para candidatos negros e com deficiência.

As inscrições estão abertas até 6 de maio no site do Idecan, mediante pagamento de taxa de R$ 135.

O salário é de R$ 3.152,78, com auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho da função podem ser acrescidas. Os aprovados farão parte do efetivo da Capital.

Prefeitura de Pacajus

Concursos para procurador

A Prefeitura de Pacajus reabriu as inscrições para o concurso público com vaga para Procurador. Há uma vaga de posse imediata e duas de formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever até esta quinta-feira (20) no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 158,00.

É necessário ter diploma em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário base é de R$ 6.000, com carga-horária de 24 horas semanais.

Concurso para agente de sáude

Outro concurso público da Prefeitura de Pacajus seleciona candidatos para agente de saúde e agente de combate às endemias.

São vagas 111 vagas, sendo 77 para contratação imediata e 34 para cadastro de reserva. As inscrições ocorrem no site do instituto Consulpam até esta quinta-feira (20), mediante pagamento de taxa de R$ 85,00.

Os dois cargos exigem ensino médio completo. A remuneração para as vagas é de R$ 2.424,00, com 40h de jornada de trabalho.

Prefeitura de Jaguaribara

A Prefeitura de Jaguaribara tem concurso público aberto para diversos cargos, de níveis fundamental, médio e superior. São 75 vagas e formação de cadastro de reserva.

Há seleção para motorista, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, assistente social, engenheiro, massoterapeuta, técnico, professor e outros.

As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (17), no site do Instituto Consulpam. Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 9.631,84.

Concurso ESA 2023

A Escola de Sargentos das Armas tem concursos públicos com mais de mil vagas para área geral Os ganhos iniciais são de R$ 3,8 mil.

Agendadas para outubro, as provas serão aplicadas nas 27 capitais e em outras 12 cidades, totalizando 39 municípios contemplados, incluindo Fortaleza.

Para área geral, os candidatos devem ter ensino médio completo ou estar cursando o 3º ano. As inscrições acontecem até o dia 26 de abril, no site do Exército Brasileiro.

Jovem-aprendiz dos Correios

Os Correios têm seleção para Jovem Aprendiz com 4.382 vagas. São selecionados candidatos para diversas cidades, entre elas Fortaleza. Os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Os interessados devem se inscrever até 21 de abril no site dos Correios. Há reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para pretos e pardos.

A jornada é de 20 horas semanais, divididas em atividades teóricas e práticas. O salário é de salário-mínimo hora, vale-transporte e vale-refeição.

