Veja concurso público com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

O Ceará possui edital com inscrições abertas para concurso público nesta segunda-feira (25). A oportunidade é para professores das áreas de Estudo da Língua Inglesa e da Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os salários chegam a R$ 9.616,18.

CONFIRA CONCURSO PÚBLICO COM VAGAS ABERTAS

UFC

Inscrições: até 29 de julho

Vagas: 2

Salários: de até R$ 9.616,18

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu edital para seleção de dois professores, nas áreas de Estudo da Língua Inglesa e da Psicologia. As vagas são para jornadas de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, a serem cumpridas no Campus de Fortaleza.

Para se inscrever, o candidato deve ter o título de doutor, pagar taxa de R$ 240 e enviar toda a documentação exigida para o e-mail do respectivo departamento. Todas as exigências e passo a passo para participação no certamente estão disponíveis no edital.