Uece oferta 1800 vagas gratuitas para curso de Microempreendedor Individual (MEI)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está ofertando 1.800 vagas para o curso de formação inicial e continuada de Microempreendedor Individual (MEI). Projeto faz parte do programa federal Qualifica Mais Progredir, que busca fornecer oportunidade para os empreendedores cearenses se aperfeiçoarem e fortalecerem seus negócios.

As inscrições acontecem entre os dias 17 e 23 de abril, nas seguintes escolas selecionadas, e as aulas terão início no dia 2 de maio. O curso é gratuito, além de fornecer certificado pela Uece e com bolsa de estudos para os participantes.

O público-alvo são pessoas maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo e, preferencialmente, beneficiários do Bolsa Família.

Ao todo serão 45 turmas distribuídas nos seguintes municípios:

Caucaia

Crato

Fortaleza

Itapipoca

Juazeiro do Norte

Maracanaú

Sobral

O curso possui carga horária de 160 horas/aula no período noturno durante três dias da semana.