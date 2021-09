Sine terá mutirão com mais de 90 vagas para Pessoa com Deficiência

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) vai promover na próxima segunda-feira (20) um mutirão com 92 vagas de emprego destinadas à Pessoa com Deficiência. O mutirão celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

De acordo com o IDT, as vagas incluem oportunidades com ou sem exigência de experiência na função. Entre as que o candidato não precisa comprovar experiência na função estão:

Operador de vendas;

Atendente de telemarketing;

Auxiliar administrativo;

Repositor.

Apesar de não exigirem comprovação de experiência na função, as vagas têm como requisito o ensino médio completo.

Também há vagas para auxiliar de limpeza, mas no caso será preciso comprovar experiência na função. O candidato PCD precisará ter ensino fundamental completo.

Como participar da seleção

Para se candidatar, é necessário comparecer ao local da seleção com laudo médico (homologação), carteira de trabalho, RG, caneta e currículo. O Sine/IDT reforça que o candidato deve comparecer utilizando máscara de proteção.

Serviço

Unidade de Atendimento do IDT/Sine-Papicu

Endereço: Rua Valdetário Mota nº 970 (Vizinho ao supermercado Hiper Bompreço da Avenida Engenheiro Santana Jr, próximo ao terminal do Papicu).

Data: 20/09/2021

Horário: 8 às 17h

