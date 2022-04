Prova do IBGE é neste domingo (10); veja orientações para o concurso

A prova do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o concurso do Censo 2022 ocorre, neste domingo (10), para 1,1 milhão de inscritos em todo o País. O edital formulado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora, prevê uma série de orientações para o dia do exame.

Dentre elas, o uso de canetas recomendadas, restrições para equipamentos eletrônicos e a exigência de alguns documentos (ver abaixo). Portanto, é importante estar atento para esses detalhes antes de sair de casa.

O certame preencherá 206.891 vagas para os cargos em mais de 5,2 mil cidades brasileiras. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

O que levar para o dia da prova do IBGE?



O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início da prova, observando o horário oficial de Brasília, levando obrigatoriamente:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;

Documento de identidade original;

Comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.



Quais são os documentos aceitos?



O certame não aceitará documentos eletrônicos nem cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, além de protocolo do documento. Fique atento ao que é considerado documento de identidade para evitar ser impedido de fazer a prova. Só serão permitidas:

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

Passaporte brasileiro; certificado de reservista;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

Carteiras de trabalho;

Carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o

modelo com foto);

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), com validade.



O que fazer se eu tiver perdido o documento original?



Conforme o edital, caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, neste domingo, o documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido, no máximo, há 30 dias.

O que não levar no dia da prova do IBGE?



Candidatos que utilizarem aparelhos eletrônicos e outros acessórios durante o exame serão eliminados.

Quem levar alguns dos itens listados abaixo deve informar ao fiscal para receber embalagem que contém lacre para guardá-los antes do início da prova.

Portanto, são proibidos durante a prova:

Eletrônicos como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc;

Relógio de qualquer espécie, pulseiras magnéticas e similares;

Óculos escuros ou protetor auricular (no caso do aparelho auditivo, será liberado somente para aqueles que enviaram o laudo médico no prazo estipulado) ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;

Lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha.



Quais outras condutas podem causar eliminação do concurso?

Quem for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;

Quem utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, ou que se comunicar com outro candidato;

Quem for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos acima;

Quem faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;

Quem não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a realização;

Quem afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

Quem ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas;

Quem descumprir as instruções contidas no caderno de questões e no cartão de respostas;

Quem perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

Quem utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;

Quem não permitir a coleta de sua assinatura;

Quem for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;

Quem fizer a anotação de informações relativas às suas respostas no Cartão de Confirmação de Inscrição ou em qualquer outro meio;

Quem for surpreendido portando qualquer tipo de arma, com exceção de casos já comprovados da necessidade do armamento;

Quem não permitir ser submetido ao detector de metal;

Quem não permitir a coleta de sua impressão digital em formulário próprio.

Como serão as provas



A seleção terá prova objetiva com 50 ou 60 questões com conhecimentos básicos e específicos.

Agente Censitário são 60 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Raciocínio Lógico Quantitativo);

5 questões (Ética no Serviço Público);

20 questões (Conhecimentos Técnicos);

15 questões (Noções de Administração/Situações Gerenciais).

Recenseador são 50 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Matemática);

5 questões (Ética no Serviço Público);

25 questões (Conhecimentos Técnicos).

Dois editais detalham as normas para as vagas

Ao todo, dois editais — 09/2021 e 10/2021, trazem as normas da seleção, que tem:

183.021 vagas de recenseador

18.420 de agente censitário supervisor (ACS)

5.450 para agente censitário municipal (ACM)

Salário e requisitos para os cargos



O Agente Censitário Municipal (ACM) exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário será de R$ 2.100, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Já o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) tem exigência de idade mínima de 18 anos e também ensino médio completo. O vencimento é R$ 1.700 também por 40 horas na semana.

Haverá ainda auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais ao tempo de trabalho. A previsão de duração dos contratos de agentes é de até cinco meses.

A função de Recenseador receberá salário por produção, calculada por setor censitário, podendo chegar até R$ 4 mil no mês.

Ao todo, há vagas para 5.297 cidades em todo o País e você pode ver como estão distribuídas. No Ceará, todos os 184 municípios estão contemplados e, a exemplo, em Fortaleza são mais de 250 vagas.