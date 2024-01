Prouni 2024 tem prazo de inscrição prorrogado por falha no sistema

O período de inscrição para o Programa Universidade para Todos (Prouni) foi estendido até as 23h59 de sexta-feira (2). Os interessados devem dar entrada no processo seletivo através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nessa edição, o Ministério da Educação (MEC) oferece 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Os resultados das inscrições para o primeiro semestre de 2024 serão divulgados em duas chamadas. A primeira acontece no dia 6 de fevereiro com a divulgação da lista dos candidatos pré-selecionados no Portal Único de Acesso. Já a segunda ocorre no dia 27 de fevereiro.

O Prouni oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. O programa tem duas edições por ano, com oferta de bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres.