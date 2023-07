Prouni 2023 divulga resultados da segunda chamada; veja como consultar

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), do Ministério da Educação (MEC), divulgou o resultado da segunda chamada dos estudantes pré-selecionados para o segundo semestre de 2023 nesta segunda-feira (24). Por meio dele, são oferecidas bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior.

A lista completa pode ser acessada no site do programa, que está disponível por meio dos dados de login na conta 'gov.br'.

Agora, com a aprovação, é preciso comprovar as informações repassadas no ato da inscrição. O prazo segue até o próximo dia 3 de agosto. O processo de confirmação, inclusive, ocorre de forma virtual ou presencial nas instituições para as quais os candidatos foram pré-selecionados.

Critérios de participação

O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais, de 50%, e integrais, de 100%, em universidades particulares. Para participar, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 ou 2022, com média de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.

Para bolsas parciais, o candidato precisa ter limite da renda familiar per capita de três salários mínimos (R$ 3.960). Já para as bolsas integrais, a renda familiar precisa ser de até um salário mínimo e meio (R$ 1.980).

Para professores da rede pública, o programa também disponibiliza vagas em cursos de licenciatura e pedagogia sem necessidade de encaixe nos critérios de renda.

Assim, os candidatos também precisam atender a um dos critérios citados abaixo. Confira:

ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

completo em escola privada como bolsista integral;

parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista;

completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação;

ser professor na rede pública, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.