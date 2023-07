Inscrições para seleções do IBGE com 369 vagas no Ceará encerram neste domingo (23); veja como fazer

As inscrições para dois processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se encerram neste domingo (23). As vagas são para trabalho temporário nas funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Só no Ceará, são oferecidas 369 vagas ao todo, sendo 332 para agente de pesquisas e mapeamento, que exige nível médio completo, e 37 para supervisor de coleta e qualidade, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria, no mínimo, B.

As vagas estão distribuídas nos seguintes municípios:

Aracati;

Baturité;

Canindé;

Crateús;

Crato;

Fortaleza;

Iguatu;

Itapajé;

Itapipoca;

Jaguaribe;

Juazeiro do Norte;

Limoeiro do Norte;

Maranguape;

Quixadá;

Sobral;

Tauá;

Tianguá.

Inscrições, remuneração e carga horária

As inscrições custam R$ 42,20 para ambas as funções e foram prorrogadas até 23 horas de domingo (23). O edital atualizado já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A remuneração é de R$ 1.387,50 para agente de pesquisas e mapeamento e de R$ 3,1 mil para supervisor de coleta e qualidade, além de benefícios como auxílio-alimentação, de R$ 658, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Em ambos os casos, a previsão de contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Seleção e resultado

As seleções terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas no dia 17 de setembro, com duração de 3h30. O resultado final será divulgado no dia 23 de outubro.

Para a vaga de supervisor de coleta e qualidade, o conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia. Já para agente de pesquisas e mapeamento, as questões serão de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.