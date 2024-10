Programa Fortaleza + Futuro oferta 780 vagas em cursos profissionalizantes; veja detalhes

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro que serão realizados no mês de novembro. Em parceria com o Senac e com o Senai, estão sendo ofertadas, gratuitamente, 780 vagas para cursos com carga horária entre 20h/a e 200h/a.

Os interessados em participar dos cursos devem se inscrever no site da iniciativa, informando os dados pessoais necessários para efetuar a matrícula. As inscrições seguem disponíveis até o preenchimento das vagas de cada modalidade.

As capacitações são destinadas a moradores de Fortaleza, que possuam, no mínimo, 16 anos. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovantes de escolaridade e de residência.

CURSOS

Iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o Programa Fortaleza + Futuro oferta cursos relacionados a diferentes setores, incluindo gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação.

Entre as formações, os interessados podem encontrar os cursos de "Fabricação de Salgados", "Informática Básica", "Pedreiro de Alvenaria", "Programador de Sistemas", e "Gestão de Pessoas". A lista com todos os cursos pode ser conferida no site do programa.

As aulas ocorrerão de forma presencial, nas unidades do Senac, do Senai e da SDE, em Fortaleza. Ao final das formações, os alunos receberão certificados.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a SDE através do número de WhatsApp (85) 9 8403-8389.