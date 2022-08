Prefeitura de Granja abre inscrições para concurso público com 221 vagas e salário de até R$ 12 mil

A Prefeitura de Granja, no Norte do Ceará, abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para o concurso público com 221 vagas. O salário vai de R$ 1.212,00 a R$ 12 mil. Podem participar da seleção candidatos com níveis fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior.

Inscrições

As inscrições foram abertas às 9h desta sexta-feira (19) e seguem até as 23h59 do dia 9 de outubro no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), organizadora do certame.

Candidatos aos cargos de Fundamental completo e incompleto têm taxa de inscrição no valor de R$ 65, seguidor por Médio completo (R$ 95) e superior completo (R$ 150).

Vagas

Fundamental incompleto

Auxiliar de Serviços Gerais

Merendeira

Vigia

Ensino médio completo

Agente Administrativo

Agente de Trânsito – CNH “AB”

Guarda Municipal – CNH “AB”

Fiscal de Obras

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Atendente

Atendente de Consultório Odontológico

Ensino técnico

Técnico Agrícola

Técnico em Enfermagem

Técnico em Radiologia

Ensino superior

Assistente Social

Pedagogo

Psicólogo

Professor de Educação Básica

Professor de Educação Infantil

Professor de Ensino Fundamental – História

Professor de Ensino Fundamental – Geografia

Professor de Ensino Fundamental – Linguagens e Código

Professor de Ensino Fundamental – Educação Física;

Professor de Ensino Fundamental – Ciências Naturais

Professor de Ensino Fundamental – Matemática

Engenheiro Civil

Fiscal de Tributos

Dentista

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Clínico Geral

Terapeuta Ocupacional

O maior número de vagas é para professor de Educação Básica da Zona rural. São 24 oportunidades para candidatos com superior completo em licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério.

Salário

A remuneração para cargos de Fundamental completo/incompleto e médio completo é de R$ 1.212,00. Já os aprovados nas vagas de Superior completo receberão de R$ 2.050,00 a R$ 12 mil.

Etapas

1) Prova objetiva

Agendada para o dia 6 de novembro, a prova objetiva para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, Nível Médio Completo e Nível Superior Completo constará de 30 questões objetivas, de múltipla escolha.

Serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos gerais e 10 de Conhecimentos específicos.

2) Prova de títulos