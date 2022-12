Prefeitura de Fortaleza abre seleção com vagas para profissionais da saúde

A Prefeitura de Fortaleza anunciou seleção pública com a oferta de vagas para profissionais da saúde nesta segunda-feira (19). As oportunidades abrangem os níveis fundamental e médio, que somam juntas 531 oportunidades, além de técnico e superior.

De acordo com o órgão, para os profissionais com nível técnico, são ofertadas vagas para auxiliar de prótese dentária, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de prótese dentária.

Já as vagas de nível superior são destinadas aos profissionais com graduação em farmácia, terapia ocupacional e medicina. É necessário também inscrição no conselho competente.

Dentre as vagas, 30 são designadas para as categorias de farmacêutico e de terapeuta ocupacional e 100 para a categoria de médico clínico geral, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições podem ser feitas por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura até o dia 8 de janeiro de 2023.

>> Confira edital completo

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza e informar RG e CPF.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 95 para candidatos de nível médio e fundamental, R$ 140 para profissionais de nível superior e R$ 170 para médicos. O boleto deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento.

Sobre a prova

A seleção será realizada em uma única etapa para todas as especialidades, (exceto vagas SAMU), constituída de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Especificamente para os candidatos que concorrerão às vagas de enfermeiro (SAMU), haverá também uma etapa de treinamento, com avaliação prática, de caráter meramente classificatório.

Segundo a prefeitura, os candidatos aprovados na seleção serão lotados nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), exceto os que concorrerem às vagas para o SAMU, que serão lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 Regional Fortaleza (SAMUFor), obedecendo-se rigorosamente à ordem crescente de classificação final, de acordo com a necessidade do órgão e conforme a especialidade para a qual foram aprovados.