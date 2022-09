Prefeitura de Fortaleza abre 300 vagas de cursos gratuitos para o programa Juventude Digital

A Prefeitura de Fortaleza abriu 300 vagas de cursos gratuitos para o programa Juventude Digital (JD), cujo foco é capacitar jovens de 15 a 29 anos para o mercado de trabalho. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (3).

O projeto, coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), é voltado, prioritariamente, para jovens que fizeram o ensino médio em escola pública.

As inscrições podem ser feitas no site do JD clicando neste link. As aulas terão início, remotamente, a partir de quarta-feira (5).

Cursos disponíveis

Programação web com HTML/CSS;

Introdução a programação com Java;

Introdução a programação com JavaScript;

Marketing Digital;

Lógica de programação;

User Experience (UX);

Introdução ao mercado de Jogos;

Python para análise de dados;

Prototipando com Figma;

Tráfego Pago

Anúncios Patrocinados.

De acordo com a Prefeitura, os jovens podem escolher os cursos a partir de trilhas que servem para filtrar os seus interesses. As opções de trilha são: programação, dados, games, design e marketing.

Juventude Digital

O Juventude Digital pretende alcançar a meta de 12,5 mil jovens capacitados por meio de cursos neste ano. O projeto conta com três eixos: JD 9º ano, para alunos da rede municipal; JD Mercado, com cursos de programação e design; e JD Games, com cursos específicos na área de jogos digitais.

O JD é coordenado pela Citinova e conta com a parceria das secretarias da Juventude e da Educação.