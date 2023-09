OAB: Inscrição para 39º Exame de Ordem Unificado termina segunda-feira (11)

As inscrições para o 39º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seguem até segunda-feira (11). A primeira fase da prova, com questões objetivas, está marcada para o dia 19 de novembro de 2023 e a segunda fase, com teste prático-profissional, deve ocorrer apenas em 2024, no dia 21 de janeiro.

O edital foi divulgado pela OAB Nacional. As inscrições são realizadas exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável pela aplicação da prova.

Ainda segundo o edital, a taxa de inscrição é de R$ 295.

Quem pode fazer?

Para inscrição nos quadros da OAB como advogado, a aprovação no Exame da Ordem é um requisito necessário. Ele pode ser prestado por bacharel em Direito, mesmo estando pendente a colação de grau, formado em instituição credenciada.

Conforme a Ordem dos Advogados do Brasil, estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres também podem realizar a prova.