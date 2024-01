Nota do Enem 2023 será divulgada ainda em janeiro; saiba quando

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a data de divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os candidatos poderão visualizar as notas a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante.

Já os "treineiros", participantes que realizaram as provas em busca de autoavaliação, terão os resultados divulgados em março. O Enem 2023 foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro e contou com mais de 3,9 milhões de inscritos.

Veja também

Como acessar as notas

Os resultados estarão disponíveis na Página do Participante no site do Enem. Para entrar, é preciso fazer o login com os dados cadastrados na plataforma gov.br.

Caso o participante não lembre a senha cadastrada, é possível recuperá-la através do site acesso.gov.br. Basta digitar o CPF, clicar em “Avançar” e em “Esqueci minha senha” em seguida, sendo necessário selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Espelho das redações

O espelho das redações estará disponível 90 dias após a divulgação dos resultados. Através dele, os participantes poderão saber qual foi o resultado em cada uma das cinco competências avaliadas.