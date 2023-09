IFCE abre seleção com mais de 500 vagas para cursos técnicos gratuitos em Fortaleza e Caucaia

560 vagas em cursos técnicos presenciais para as unidades de Fortaleza e Caucaia. Entre as oportunidades, estão cursos como Eletrotécnica, Mecânica Industrial, Segurança do Trabalho, Edificações, Telecomunicações e Química. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (2) e seguem até o dia 22 de outubro por meio do O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu seleção para o preenchimento deempara as unidades de. Entre as oportunidades, estão cursos como Eletrotécnica, Mecânica Industrial, Segurança do Trabalho, Edificações, Telecomunicações e Química. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (2) e seguem até o dia 22 de outubro por meio do site da instituição

Conforme o edital, publicado nesta quarta-feira (27), todas as aulas ofertadas na Capital serão na modalidade integrada, em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo no IFCE. Já em Caucaia, além de integrados, há a oferta também de cursos subsequentes, para estudantes que já concluíram o ensino médio.

Confira cursos

Campus Fortaleza:

Técnico Integrado em Edificações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Integrado em Eletrotécnica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Integrado em Informática - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Integrado em Mecânica Industrial - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Integrado em Telecomunicações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

Técnico Subsequente em Edificações - Presencial Noturno - 30 vagas

Técnico Subsequente em Eletrotécnica - Presencial Noturno - 30 vagas

Técnico Subsequente em Instrumento Musical - Presencial Matutino - 30 vagas*

Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva - Presencial Noturno - 35 vagas

Técnico Subsequente em Mecânica Industrial - Presencial Noturno - 30 vagas

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho - Presencial Noturno - 35 vagas

*(7 para Violão, 8 para Teclado, 10 para Canto e 5 para Acordeão)

Campus Caucaia:

Técnico Integrado em Eletroeletrônica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

Técnico Integrado em Metalurgia - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

Técnico Integrado em Segurança do Trabalho (Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

Inscrições

Para se inscrever, é necessário acessar o site da instituição . As inscrições estarão disponíveis das 15h do 2 de outubro até as 23h59 do dia 22 do mesmo mês (horário de Brasília). Como requisito de participação do processo, o candidato deve possuir, obrigatoriamente, Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio e documentação oficial de identificação, com foto e assinatura.

A taxa de inscrição é de R$ 50 e o pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário ou código QR Pix emitido no site de inscrição. Segundo o edital, há isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os beneficiários devem enviar, por meio da Área do Candidato no site da Funetec, seu próprio número de cadastro NIS, para que seja feita a consulta formal ao respectivo sistema do Governo Federal para avaliação do status do cadastro perante o CadÚnico.

A instituição alerta que o candidato deve informar o próprio NIS e não de outro membro da família. O prazo para a solicitação da isenção vai de 2 a 9 de outubro, também através do site da Funetec.

Provas

A seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais (de caráter eliminatório) e prova discursiva de redação (classificatória). A aplicação dos exames está prevista para o dia 26 de novembro.

Vagas

Do total das vagas, 50% são destinadas por curso/turno/campus para egressos de escolas públicas. Além disso, há reserva para os candidatos que possuem renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, havendo também cotas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência.