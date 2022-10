IBGE anuncia vagas de recenseador em mais dois municípios do Ceará; veja detalhes

Após anunciar nova seleção para recenseadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que foram incluídos no mesmo processo seletivo os municípios de Jijoca de Jericoacora e Cruz. Assim, passou para 644 o total de vagas, distribuídas em 34 municípios e em 14 áreas de Fortaleza.

As inscrições estão abertas e seguem até esta quarta-feira (19). De acordo com o órgão, os interessados devem procurar os postos de coleta correspondentes ao bairro que pretendem atuar.

>> Confira as vagas

Entre os requisitos para concorrer às vagas, segue presente a obrigatoriedade de ter concluído o ensino fundamental. Além disso, para a inscrição, que é gratuita, é necessário apresentar documento com foto.

RECENSEADORES DO IBGE

O cargo para recenseador é temporário, com possibilidade de extensão do contrato até o fim da coleta domiciliar. A remuneração é realizada segundo a produção, mas a carga horária mínima sugerida é de 25 horas semanais.

No início deste mês, o IBGE informou que vai prorrogar o término da coleta do censo demográfico de 2022. De acordo com o órgão, o novo prazo foi estabelecido para que seja possível entregar os resultados no fim de dezembro.