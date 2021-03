Grupo Normatel abre 72 vagas de emprego em vários setores

O Grupo Normatel (Normatel Home Center, Normatel Engenharia e Normatel Incorporações) está com 72 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades acompanham o ritmo de expansão do conglomerado, que inaugura ainda este ano mais uma unidade da Normatel Home Center na Região Metropolitana de Fortaleza, no Eusébio.

As ofertas mais expressivas são para montador caldereiro (10 vagas); auxiliar de bombeiro (10 vagas); servente (10 vagas); auxiliar de eletricista (10 vagas) e ajudante de montagem e manutenção (8 vagas). Há também oportunidades para vendedor (3 vagas) e soldador de chaparia (4 vagas).

Os candidatos interessados devem enviar currículo com o título da vaga no assunto do e-mail para rh@normatel.com.br.

Veja a lista completa das vagas:

Vendedor (3 vagas)

Assistente de Atendimento (3 vagas)

Operador de Empilhadeira (1 vaga)

Técnico de segurança no trabalho (1 vaga)

Auxiliar de Eletricista (10 vagas)

Auxiliar de Bombeiro (10 vagas)

Bombeiro Hidráulico (6 vagas)

Artífice (2 vagas)

Isolador (2 vagas)

Mestre de Calderaria (1 vaga)

Soldador de chaparia (4 vagas)

Montador Caldereiro (10 vagas)

Ajudante de montagem e manutenção (8 vagas)

Servente (10 vagas)