Google oferece 500 mil bolsas para cursos de tecnologia; confira como se inscrever

Um total de 500 mil bolsas de estudo será distribuído pelo Google este ano, segundo anunciou a própria companhia. Agora, na primeira etapa do programa que busca formar profissionais em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, 30 mil bolsas serão oferecidas e as inscrições seguem até o dia 13 de julho.

São quatro cursos disponíveis, com cerca de 200 horas-aula cada. Para se inscrever, basta acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro do Google na iniciativa.

Veja a lista de cursos

Suporte de TI;

Análise de dados;

Gerenciamento de projetos;

Design UX.

Todos os cursos citados estão disponíveis na plataforma de ensino Coursera. Eles podem ser feitos por quem pagar a assinatura na plataforma, mas serão gratuitos para os que receberem as bolsas de estudo.

Segundo o Google, a previsão é de que as aulas sejam liberadas aos bolsistas a partir de agosto deste ano.

A seleção dos candidatos será realizada pelo CIEE, e o processo de inscrição ocorrerá na plataforma CIEE One, que reúne testes para definir o perfil de cada inscrito e, consequentemente, o perfil do curso.

Confira os requisitos para as bolsas:

Ter a partir de 18 anos;

Ser estudante ou formado no ensino médio ou curso técnico, ou estar cursando ensino superior;

Ter conta de e-mail para inscrição no processo seletivo, cadastro na plataforma e matrícula no curso;

Ter um dispositivo com acesso à internet;

Não ser colaborador ou estagiário do CIEE, Google ou Coursera.