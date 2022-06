Forças Armadas têm vagas abertas no Exército; confira

O Exército Brasileiro tem pelo menos quatro seleções públicas com vagas abertas atualmente. São ofertadas vagas para os níveis médio e superior, principalmente.

Veja as oportunidades

Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx)

Quadro Complementar e Capelão Militar

Requisitos:

Quadro Complementar: sexo masculino ou feminino

Capelão Evangélico: sexo masculino ou feminino

Capelão Católico: sexo masculino

Idade: conforme artigo 141 do edital

Escolaridade: necessário curso superior nas áreas divulgadas no edital

Período de inscrição: até 5 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 150

Edital: clique aqui

Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx)

Serviço de Saúde

Requisitos: sexo masculino ou feminino

Idade: conforme artigo 141 do edital

Escolaridade: necessário curso de formação teológica de nível superior e ser sacerdote católico ou pastor evangélico

Período de inscrição: até 5 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 150

Edital: clique aqui

Instituto Militar de Engenharia (IME)

Requisitos: sexo masculino ou feminino

Idade: em dezembro de 2023, necessário ter, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 22 anos

Escolaridade: necessário ter concluído o ensino médio

Período de inscrição: até 11 de julho

Taxa de inscrição: R$ 140

Edital: clique aqui

Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Engenheiros Militares

Público-alvo: engenheiros já formados em instituições civis

Requisitos: sexo masculino ou feminino, com a idade prevista no edital

Escolaridade: necessário curso superior nas áreas previstas no edital

Período de inscrição: até 11 de julho

Taxa de inscrição: R$ 150

Edital: clique aqui

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira