Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

O Ceará possui três editais com inscrições abertas, atualmente, para concursos públicos nesta segunda-feira (27). Os cargos pedem nível médio, fundamental ou superior e os salários chegam a até R$ 13 mil.

Professores

Inscrições: até 3 de julho

Vagas: 2 mil

Salário: R$ 4.384.82

As inscrições para concurso público para professores da rede municipal de ensino de Fortaleza seguem abertas até 3 de julho no site da prefeitura. A remuneração básica, segundo o edital, é de R$ 4.384.82.

A taxa de inscrição é R$ 180. Ao todo, o certame oferta 2 mil vagas para professores efetivos, sendo 944 para áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Ensino Religioso e Artes) e 1.056 para profissionais pedagogos.

Profissionais da saúde

Inscrições: até 3 de julho

Vagas: 733

Salário: até R$ 13 mil

Além do concurso para professores, a Prefeitura de Fortaleza tem seleção pública aberta para contratação de profissionais de nível médio, fundamental e superior na área da saúde. São ofertadas, no total, 733 vagas, sendo 38 delas reservadas para candidatos com deficiência. O salário pode chegar até R$ 13 mil.

As inscrições podem ser feitas até 3 de julho pelo Canal de Concursos e Seleções no site da Prefeitura.

Uece

Inscrições: até 20 de julho

Vagas: 365

Salário: até R$ 6.208,82

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) tem dois editais abertos para seleção de 365 vagas na carreira de 'Docência Superior', das classes 'adjunto' e 'assistente'.

Os salários iniciais são de R$ 4.824,81 a R$ 6.208,82, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Essa referência salarial pode ficar maior quando somada à gratificação de regência de classe (1%) e ao incentivo profissional (60% para Mestre, 80% para Doutor e 100% para Pós-Doutor).

De acordo com os cronogramas, as inscrições para o concurso estarão abertas até 20 de julho, exclusivamente pela internet, pelo site www.uece.br/cev. A prova para professores adjuntos está prevista para o dia 8 de agosto e a de professores assistentes para o dia 14 do mesmo mês.

O cronograma e edital do concurso para professores adjuntos está neste link e, de professores assistentes, neste link.