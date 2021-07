Escola de Saúde Pública abre vagas para Residência em Medicina Intensiva no Ceará

A Residência Médica do Estado do Ceará (Resmed/CE) abre neste sábado (10) inscrições para vagas em Medicina Intensiva, com três anos de duração. Serão 11 oportunidades, distribuídas entre Fortaleza, Sobral, Quixeramobim e Juazeiro do Norte.

Inscrições vão até as 18h da próxima segunda-feira (12), no site da Resmed/CE. Seleção acontece em 25 de julho e é realizada pela Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde (Sesa).

A Universidade Federal do Ceará (UFC) também integra a organização do programa, por meio do Apoio às Residências em Saúde (Ares).

O processo faz parte Programa Ampliares, que busca ampliar a regionalizar a residências em Saúde no Estado. A novidade para este projeto, segundo a ESP/CE é o acesso direto, sem necessidade de outras residências como pré-requisito.

Seleção excepcional

O processo seletivo para o Programa de Medicina Intensiva geralmente acontece no fim do ano, mas, em virtude da pandemia de Covid-19, ocorrerá excepcionalmente neste mês de julho.

"O quadro aumentou o perfil epidemiológico das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Brasil, causando impacto direto na saúde pública. Há, em todo o País, baixo número de médicos intensivistas, fato que ficou mais palpável durante a pandemia. Daí a necessidade de incentivo à formação profissional na área", pontua a ESP/CE.

Serviço

Residência Médica em Medicina Intensiva

Acesso direto: 3 anos de duração

Vagas: 11

Período de inscrições: deste sábado (10) até as 18h de segunda-feira (12)

Prova: 25 de julho de 2021

Edital, informes e inscrições: site da Resmed/CE