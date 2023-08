Entrega, atendimento ao cliente e trabalho remoto: veja as profissões mais infelizes, segundo estudo

Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, constatou que as profissões mais infelizes são, em sua maioria, as mais solitárias, nas quais funcionários não têm a possibilidade de trabalhar com uma equipe ao lado.

De acordo com o Globo, que publicou as informações, o estudo já ouviu mais de 700 profissionais no mundo inteiro, durante 85 anos, com objetivo de determinar quais fatores aumentam ou diminuem a felicidade no trabalho.

Veja quais empregos geram mais insatisfação, segundo a pesquisa:

Entregadores

Motoristas de caminhões de longa distância

Guardas de segurança

Trabalhos com horários noturnos, como vigilantes e porteiros

Trabalhos remotos

Atendimento ao cliente

Comércio varejista

Muitas das profissões elencadas pelo apontamento têm, em comum, serem solitárias, o que faz com que as horas de trabalho pareçam mais longas. Além disso, segundo o Globo, a falta de interações sociais também afeta negativamente a saúde dos trabalhadores, principalmente quando se adicionam rotações ou turnos noturnos.

E outro fator que dificulta a labuta é lidar com cliente. Conforme a Harvard, isso acontece porque a maioria das interações são negativas e, por isso, os funcionários costumam se sentir mais frustrados e estressados.

"Sabemos que pessoas em call centers estão comumente estressadas, principalmente porque elas ficam no telefone o dia todo com clientes frustrados e impacientes", comentou Robert Waldinger, professor de psiquiatria da Harvard Medical School e diretor do Harvard Study Of Adult Development.

Trabalho em equipe alivia

A pesquisa da Harvard aponta que relações interpessoais no trabalho podem ajudar a aliviar o sentimento de solidão e o estresse provocado pelo cansaço das tarefas. Além disso, o estudo analisou que o trabalho em equipe é fundamental não apenas para garantir a produtividade, como, também, para elevar o moral dos funcionários.

"Se você é incentivado a trabalhar em equipe, a construção de relações é facilitada. O mesmo não acontece se o esperado é que o funcionário trabalhe sempre sozinho ou que entre em competição com os colegas", disse Waldinger.