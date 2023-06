Empresa de energia solar abre vagas na Grande Fortaleza

Uma das maiores fabricantes de kits fotovoltaicos do Norte e Nordeste, a Sou Energy abriu processo seletivo para diversas vagas. As oportunidades são em Fortaleza e no Eusébio, na Região Metropolitana.

Para concorrer, os interessados devem ter ensino superior completo em Gestão Comercial, Administração, Engenharia e áreas afins. Também é necessário pessoas com vontade de aprender, disciplina, alto nível de energia e foco em resultados.

A empresa também solicita, no mínimo, dois anos de experiência na área de vendas. A remuneração é compatível com o mercado. Há ainda treinamento para aqueles que passarem no processo seletivo. A gerente de Recursos Humanos da Sou Energy, Cecília Vieira, explicou um pouco sobre a equipe do local.

"Os novos contratados terão a oportunidade de se juntar a uma equipe dinâmica e inovadora, fortalecendo ainda mais a capacidade da Sou Energy de fornecer soluções de energia renovável e promover um futuro sustentável", disse.

Para se inscrever, os interessados devem acessar esse link e preencher os dados. A empresa, que está no mercado desde 2017, oferta 15 vagas.

Vagas disponíveis

Atendente de Suporte Técnico I - Energia Solar - Fortaleza / CE - 1 vaga

Analista de Comércio Exterior (Foco em Importação)- Fortaleza / CE- 1 vaga

Consultor Comercial B2B- Fortaleza / CE - 1 vaga

Supervisor de Relacionamento Financeiro - Eusébio / CE - 1 vaga

Auxiliar de Relacionamento com Cliente - Eusébio / CE - 1 vaga

Analista de Experiência do Cliente - Eusébio / CE - 2 vagas

Analista de Custos Senior - Eusébio / CE - 1 vaga

Arquite de Software - Fortaleza / CE - 1 vaga

Quality Assurance - Fortaleza / CE - 1 vaga

Desenvolvedor Full-Stack - Fortaleza / CE - 2 vagas

Agile Master - Fortaleza / CE - 1 vaga

Administrador de Banco de Dados - Fortaleza / CE -1 vaga

Analista de Fretes PL - Fortaleza / CE - 1 vaga