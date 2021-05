Edital para concurso da PM de Alagoas é publicado nesta segunda-feira (17)

O edital para concurso da Polícia Militar (PM) de Alagoas foi publicado nesta segunda-feira (17). Ao todo, são 1.060 vagas para ingresso efetivo na corporação alagoana, sendo mil para soldado combatente e 60 para oficial.

>> Leia o edital

Os salários são de R$ 4.250,06 e R$ 8.099,94, respectivamente.

O processo seletivo será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com auxílio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) da PM local.

Nesta segunda, o Governo do Ceará também sancionou as leis que autorizam a realização de novos concursos para as forças de segurança pública no Estado. Ao todo, serão ofertadas 2.870 vagas para as polícias Civil do Ceará (PCCE), Militar (PM) e a Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Quando começam as inscrições do concurso da PM em Alagoas

As inscrições serão abertas às 10 horas (horário de Brasília) do próximo dia 24 de maio e seguem até as 18h do dia 28 de junho de 2021.

Onde realizar a inscrição

O procedimento deverá ser feito somente via internet através do site do Cebraspe.

Quanto será a taxa de inscrição

Os interessados deveram pagar R$ 95.

Como serão as provas

As provas, segundo o edital, ocorrerão em turnos diferentes. Para o cargo de aspirante a oficial, serão aplicadas, pelo turno da manhã, provas objetivas e subjetivas, com duração de 4h30.

Para soldado, acontecerão no turno da tarde, com duração de 3h30, sendo aplicada apenas prova objetiva.