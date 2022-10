Concursos públicos têm vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

O Ceará segue nesta segunda-feira (3) com inscrições abertas para concursos públicos, que totalizam 244 vagas. Há oportunidades de níveis, fundamental, médio e superior no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e na Prefeitura de Granja. A remuneração, a depender do cargo, varia de R$ 1.212,00 a R$ 12 mil.

Granja

As inscrições para o certame de Granja serão encerradas às 23h59 do dia 9 de outubro no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA). A taxa é de R$ 65 (Fundamental completo e incompleto) e R$ 150 (Superior completo).

Vagas em concursos abertos por escolaridade

Fundamental incompleto

Auxiliar de Serviços Gerais

Merendeira

Vigia

Ensino médio completo

Agente Administrativo

Agente de Trânsito – CNH “AB”

Guarda Municipal – CNH “AB”

Fiscal de Obras

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Atendente

Atendente de Consultório Odontológico

Ensino técnico

Técnico Agrícola

Técnico em Enfermagem

Técnico em Radiologia

Ensino superior

Assistente Social

Pedagogo

Psicólogo

Professor de Educação Básica

Professor de Educação Infantil

Professor de Ensino Fundamental – História

Professor de Ensino Fundamental – Geografia

Professor de Ensino Fundamental – Linguagens e Código

Professor de Ensino Fundamental – Educação Física;

Professor de Ensino Fundamental – Ciências Naturais

Professor de Ensino Fundamental – Matemática

Engenheiro Civil

Fiscal de Tributos

Dentista

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Clínico Geral

Terapeuta Ocupacional

INSS

O INSS tem 16 vagas de nível médio para o cargo de técnico do Seguro Social no Ceará. As oportunidades serão distribuídas entre Fortaleza (5), Sobral (5) e Juazeiro do Norte (6). O salário é de R$ 5.905,79.

As inscrições, cuja taxa é de R$ 85, se encerram nesta segunda-feira (3).

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas agências da Previdência Social espalhadas pelo país. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.