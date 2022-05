Concurso público das Forças Armadas tem vagas abertas para o Exército

Atualmente, as Forças Armadas do Brasil têm seleção para o Exército com vagas abertas para admissão, principalmente, de estudantes.

CONFIRA A OPORTUNIDADE

ESPCEX

Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.