Concurso público da Prefeitura de Umirim com 360 vagas encerra inscrições nesta terça-feira (6)

Com salários de até R$ 16 mil, o concurso público para a Prefeitura de Umirim encerra inscrições nesta terça-feira (6). São 360 vagas abertas no último dia 5 de maio no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

As provas ocorrem no próximo dia 2 de julho em Umirim, nos turnos manhã e tarde. As vagas são divididas em 180 oportunidades direta e 180 para cadastro de reserva.

Há vagas, por exemplo, para vigia, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, motoristas, a médico. O salário mais alto é o do cargo de médico (R$ 16 mil).

Veja as vagas: