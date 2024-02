Concurso Nacional Unificado: pagamento da taxa de inscrição vai até sexta-feira (16)

Cerca de 1,1 milhão de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ainda não pagaram a taxa de inscrição para validar o interesse em participar do certame. Informação é do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e foi publicada nesta quarta-feira (14).

O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é nesta sexta-feira (16), até 23h59. Para os cargos de nível superior, os candidatos devem desembolsar R$ 90. Já para os interessados em cargos de nível médio, a taxa é R$ 60.

O concurso, organizado pela Fundação Cesgranrio, oferece 6,6 mil vagas em 21 órgãos da administração pública, sendo 5,9 mil para nível superior e 692 para nível médio.

O pagamento da taxa é feito exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser feito tanto pelo banco como por PIX, com QR Code.

'Enem dos Concursos'

O CPNU, popularmente chamado de "Enem dos Concursos", recebeu mais de 2,65 milhões de inscrições. Contudo, cerca de 1,28 milhão ainda precisam validar a inscrição pagando a taxa.

O certame será aplicado em 220 cidades brasileiras no dia 5 de maio.