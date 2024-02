Concurso Nacional Unificado tem 2,6 milhões de inscritos para 6,6 mil vagas

O Concurso Público Nacional Unificado encerrou o período de inscrições com 2,65 milhões de candidatos para disputar 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos do Governo Federal. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), neste sábado (10).

Pelo menos 1,28 milhão de inscritos ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo para fazer o pagamento da GRU é 16 de fevereiro.

A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code.

Esther Dweck, titular do Ministério da Gestão, comemorou o engajamento no processo seletivo.

“Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!”, concluiu.

Sobre o Concurso Unificado

O formato de seleção pública é válido em todo o País e, por isso, vem sendo chamado de "Enem dos Concursos", em referência ao Exame Nacional do Ensino Médio que aplica a mesma prova para candidatos de todos os estados.

A prova do Concurso Unificado será no dia 5 de maio, quando vai ser aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.