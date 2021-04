Concurso ESA abre inscrições para 1,1 mil vagas; salários chegam a mais de R$ 5 mil

A Escola de Sargentos das Armas (ESA), do Exército Brasileiro, abriu, nesta quarta-feira (7), as inscrições para concurso público da instituição. O certame oferece 1,1 mil vagas para as áreas Geral, Músico e Saúde, com salários chegam a mais de R$ 5 mil inclusos adicionais militar e de especialização.

Os candidatos podem ser de ambos os sexos, devem ter Ensino Médio completo e estar entre as idades mínimas e máximas requeridas, de 17 a 24 anos para o curso da área Geral. As outras demandam que os candidatos tenham até 26 anos.

As inscrições vão até o dia 4 de maio, podendo ser realizadas no site da ESA. A prova objetiva está prevista para o dia 3 de outubro. O início dos cursos é previsto para fevereiro de 2022, com término em dezembro de 2023.

Veja divisão das vagas

Área Geral : 900 para homens (sendo 180 por cota racial) e 100 para mulheres (com 20 reservadas à cota racial);

: 900 para homens (sendo 180 por cota racial) e 100 para mulheres (com 20 reservadas à cota racial); Área Músico : 45 vagas, (sete por cota racial);

: 45 vagas, (sete por cota racial); Área Saúde: 55 vagas (11 por cota racial).

Para participar, o candidato deve preencher o formulário cadastral, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 95. Há, ainda possibilidade de isenção de taxa, a qual deve ser solicitada entre quarta (7) e esta sexta-feira (9).

O benefício pode ser solicitado por filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, incapacitados em ação; membros de família de baixa renda; doadores de medula óssea ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único). O resultado dos requerimentos é previsto para dia 20 de abril.

Exigências do certame

Outra exigência é de que os homens tenham altura mínima de 1,60 metro (m), limitação que não se aplica aos candidatos com até 17 anos — esses devem ter altura mínima de 1,57 m e exame especializado que ateste a possibilidade de crescimento. Já as mulheres devem ter altura mínima de 1,55 m.

Adolescentes menores de 18 anos devem ser autorizados por responsável para submissão ao concurso e eventual matrícula, caso seja aprovado e classificado para os cursos de formação.

Candidatos à área da Saúde devem ter concluído curso técnico em Enfermagem até a data de apresentação na organização militar.

Já quem se inscrever para Música deve comprovar habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente à vaga.

Provas e avaliações

Os candidatos serão avaliados em diversas etapas de seleção. A primeira delas, agendada para 3 de outubro, será composta pelas provas objetiva e de redação. A prova objetiva será dividida em até seis partes, divididas em ordem.

Prova de Matemática (14 questões para áreas Geral/Aviação e dez para as áreas Música/Saúde); Prova de Português (14 e dez questões, respectivamente); Prova de História e Geografia do Brasil (12 e seis questões de cada disciplina para área Geral/Aviação e oito e quatro questões de cada disciplina para as áreas de Música/Saúde); Prova de Inglês (dez questões objetivas para todas as Áreas); Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem, na área de Saúde (12 questões) e Prova de Teoria Musical para a área de Música (12); Prova de Português (questão única discursiva/redação).

Serão aprovados os candidatos que obtiverem pelo menos 50% de acertos do total de questões de cada uma das partes da prova. A exceção fica com o teste de inglês — é necessário que haja 25% de acertos. Na redação, a nota deve ser igual ou superior a cinco.

As demais etapas de seleção são compostas por:

Avaliação de títulos;

Exame de habilitação musical (para os candidatos da área de Música);

Investigação social;

Exame preliminar de aptidão física;

Revisão médica;

Exame definitivo de aptidão física;

Heteroidentificação (para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição).

Veja edital completo para mais informações.