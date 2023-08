Concurso Dataprev encerra inscrições nesta sexta-feira (18); certame prevê vagas no Ceará

O prazo de inscrição para o concurso Dataprev encerra nesta sexta-feira (18). O certame oferta 222 vagas de preenchimento imediatas para os níveis médio e superior, além de 2 mil para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e preveem salários de até R$ 8.747,61.

Os interessados em concorrer devem se inscrever através do site do Cebraspe, a banca organizadora da seleção. Para participar é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 80, para as vagas de ensino médio, ou de R$ 100, para as nível superior.

Do total de vagas imediatas ofertadas, 20 são destinadas ao Ceará, além de 161 para cadastro reserva. As oportunidades também estão distribuídas em outras unidades federativas do País, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 1º de outubro. A divulgação do resultado deve acontecer em 29 de novembro. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da homologação.

Dataprev é uma estatal vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que visa prover soluções digitais para o exercício da cidadania, fornecendo soluções para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Estão entre os serviços prestados pela empresa estão o processamento mensal de 37 milhões de benefícios previdenciários e, também, do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Abono Salarial e Seguro-Desemprego.

>>> Confira edital completo

CARGOS E REQUISITOS

Nível Superior

Analista de Processamento

Vagas: 2

​Remuneração: R$ 7.887,35

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ADVOCACIA

Vagas: 4

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ANÁLISE DE NEGÓCIOS

Vagas: 11

Remuneração: R$ 8.747,61

Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica

Vagas: 17, sendo 2 lotadas no Ceará

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Vagas: 3

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: CONTABILIDADE

Vagas: 4

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Vagas: 70, sendo 16 lotadas no Ceará

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ENGENHARIA CIVIL

Vagas: somente cadastro de reserva

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ENGENHARIA ELÉTRICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ENGENHARIA MECÂNICA

Vagas: somente cadastro de reserva

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ENGENHEIRO DE DADOS

Vagas: 12

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA

Vagas: 9

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: GESTÃO DE PESSOAS

Vagas: 7

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC

Vagas: 14

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Vagas: 4

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES (FACILITIES)

Vagas: somente cadastro de reserva

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Vagas: 6

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: LOGÍSTICA, AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Vagas: 18, sendo 2 lotadas no Ceará

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Vagas: 6

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

Vagas: 6

Remuneração: R$ 8.747,61

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PERFIL: SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA

Vagas: 25

Remuneração: R$ 8.747,61

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 8.747,61

MÉDICO DO TRABALHO

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 8.747,61

Nível Médio

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Vagas: somente cadastro de reserva

Remuneração: R$ 3.713,12

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO