Concurso da Petrobras com salários a partir de R$ 5,5 mil encerra inscrições nesta sexta (17)

Terminam nesta sexta-feira (17) as inscrições para o concurso da Petrobras para níveis médio/técnico. São 1,4 mil vagas para entrada imediata e cadastro de reserva.

A remuneração básica prevista em edital é de R$ 3.294,36, mas com garantias de remuneração mínima de R$ 5.563,90.

Das oportunidades, 373 são para vagas imediatas e 1.119 para cadastro de reserva.

As provas devem acontecer no dia 30 de abril. As inscrições podem ser feitas no site da Cebraspe - banca organizadora do certame.

>> Confira o edital

PROVAS E ETAPAS

Os exames serão aplicados nas 26 capitais e no Distrito Federal. As provas serão objetivas e contarão com 100 questões, com 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos.

A avaliação seguirá o modelo clássico de questões "certo" ou "errado": em cada resposta em concordância com o gabarito oficial, o candidato ganhará 1 ponto. Já em caso de respostas incorretas, o candidato perderá 1 ponto.

Será reprovado e eliminado do concurso o candidato que: